Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Алжира

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отклонил предложение Алжирской федерации футбола (FAF) возглавить сборную Алжира. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, французский футболист был рад проявленным к нему интересом со стороны FAF, однако в конечном итоге принял решение отказаться от этого предложения.

Напомним, ранее, 24 января, президент Алжирской федерации футбола Валид Сади объявил об увольнении Джамеля Бельмади с поста главного тренера сборной Алжира в связи с её неудачным выступлением на Кубке африканских наций, проходящем в эти дни. Алжир стал последним в группе D – с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Подопечные Джамеля Бельмади сыграли два раза вничью и потерпели поражение в заключительном туре с Мавританией (0:1).