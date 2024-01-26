Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Алжира

Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Алжира
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отклонил предложение Алжирской федерации футбола (FAF) возглавить сборную Алжира. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, французский футболист был рад проявленным к нему интересом со стороны FAF, однако в конечном итоге принял решение отказаться от этого предложения.

Напомним, ранее, 24 января, президент Алжирской федерации футбола Валид Сади объявил об увольнении Джамеля Бельмади с поста главного тренера сборной Алжира в связи с её неудачным выступлением на Кубке африканских наций, проходящем в эти дни. Алжир стал последним в группе D – с Анголой, Буркина-Фасо и Мавританией. Подопечные Джамеля Бельмади сыграли два раза вничью и потерпели поражение в заключительном туре с Мавританией (0:1).

Турнирная таблица Кубка Африки
Материалы по теме
Сборная Алжира отправила в отставку тренера команды после вылета с КАН
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android