Президент «Наполи»: Осимхен собирался перейти в «Реал» или «ПСЖ» ещё прошлым летом

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слова нападающего неаполитанского клуба Виктора Осимхена, который ранее сообщил, что он принял решение, где продолжит карьеру после завершения нынешнего сезона.

«Если говорить об Осимхене, то ещё прошлым летом он собирался перейти в «Реал», «ПСЖ» или клуб из английской Премьер-лиги. Мы прекрасно знали об этом, иначе переговоры о продлении его контракта не были бы такими долгими», — приводит слова Де Лаурентиса Mundo Deportivo.

Напомним, 23 декабря 2023 года нигерийский нападающий пролонгировал трудовое соглашение с «Наполи» до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Осимхен принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.