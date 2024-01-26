«Бавария» закрыла сделку по трансферу Саши Боэ — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» завершила сделку с турецким «Галатасараем» по переходу защитника Саши Боэ. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист подпишет контракт с немецким клубом сроком до 2029 года. Отмечается, что стоимость трансфера составит около € 29 млн.

В текущем сезоне чемпионата Турции 23-летний Саша Боэ провёл 19 матчей, в которых забил один мяч. Также на счету футболиста 12 игр и один гол в Лиге чемпионов УЕФА. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость камерунского защитника в € 22 млн.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 18 матчей. Лидирует «Байер» (48).