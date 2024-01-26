Клопп: мы постараемся выжать максимум из этого сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как на мерсисайдцев повлияет новость о его уходе из команды после завершения нынешнего сезона.

«Мы не позволим никому нас дестабилизировать. Таков план. Мы можем даже ещё сильнее сплотиться в этой ситуации, мы постараемся выжать всё из этого сезона. Гарантий, что мы что-то выиграем, не было и раньше, сейчас их тоже нет. Но я продолжу быть тренером, мы продолжим бороться за трофеи. Я не могу делать эту работу в будущем, но сейчас – я готов на 100 процентов», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.