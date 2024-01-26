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Юрий Сёмин: Юрген Клопп всегда будет востребован

Юрий Сёмин: Юрген Клопп всегда будет востребован
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Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал решения Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» после завершения сезона-2023/2024.

«Это тренер высочайшего уровня, он добился огромных высот в «Ливерпуле». Где бы он ни тренировал, за его командами всегда было очень интересно наблюдать, он привносил в игру каждой команды что-то новое, интересное. Мне трудно предположить, где он будет работать дальше, но я думаю, что он всегда будет востребован, обязательно найдет себе место после ухода из «Ливерпуля», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.

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