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Терзич прокомментировал решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»

Терзич прокомментировал решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал новость о решении Юргена Клоппа покинуть должность рулевого «Ливерпуля». Немецкий специалист признался, что это известие стало для него неожиданностью. При этом Терзич уверен – Клопп принял обдуманное решение.

«Если честно, эта новость стала для меня полной неожиданностью. Однако я знаю Юргена. И уверен, что он очень хорошо обдумал данное решение. Клопп – выдающийся человек. Это невероятно сильный специалист. Юрген оказал влияние и на наш клуб. Это же ему удалось сделать и в «Ливерпуле». Уверен, что в его тренерской карьере ещё будет место, где он проведёт такую же отличную работу, как в Англии», – приводит слова Терзича пресс-служба «Боруссии».

Напомним, сегодня, 26 января, стало известно, что Юрген Клопп покинет должность главного тренера «Ливерпуля». Об этом немецкий специалист уведомил не только клуб, но и футбольное сообщество. Отметим, что мерсисайдцев Клопп возглавляет с 2015 года.

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