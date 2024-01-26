Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Ливерпуля»: мой сын думал, что Клопп будет работать в «Ливерпуле» вечно

Директор «Ливерпуля»: мой сын думал, что Клопп будет работать в «Ливерпуле» вечно
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган высказался о решении Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера клуба после окончания текущего сезона.

«Я разговаривал со своим сыном, и он мне сказал: «Я думал, что Юрген будет работать вечно!». Это показывает, какое влияние имеет его фигура на болельщиков. Время, которое мы провели вместе, было невероятным. Его харизма, лидерские качества, успех, личные качества – всё это помогало строить команду», – приводит слова Хогана Sky Sports.

Сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев. Вместе с Юргеном мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов УЕФА и английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android