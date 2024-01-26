Директор «Ливерпуля»: мой сын думал, что Клопп будет работать в «Ливерпуле» вечно

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган высказался о решении Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера клуба после окончания текущего сезона.

«Я разговаривал со своим сыном, и он мне сказал: «Я думал, что Юрген будет работать вечно!». Это показывает, какое влияние имеет его фигура на болельщиков. Время, которое мы провели вместе, было невероятным. Его харизма, лидерские качества, успех, личные качества – всё это помогало строить команду», – приводит слова Хогана Sky Sports.

Сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев. Вместе с Юргеном мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов УЕФА и английской Премьер-лиги.