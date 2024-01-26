Представитель Обольского: до конца сезона Николай останется в «Ибице»

Юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы российского нападающего испанской «Ибицы» Николая Обольского, высказался о будущем футболиста.

«Интерес к Николаю есть от ряда клубов, но в данный момент он сконцентрирован на выполнении задачи с «Ибицей». В его контракте прописана опция продления в случае выхода в Сегунду. Если какие-то варианты и будут рассматриваться, то ближе к лету. До конца сезона он останется в «Ибице», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Николай Обольский провёл за «Ибицу» 21 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил две голевые передачи. Ранее нападающий выступал за испанские клубы «Культураль Леонеса» и «Баракальдо», а также за российские «Нижний Новгород», «Сочи» и «Динамо».