Актёр из сериала «Слово пацана» Кемстач и блогер Субо поучаствовали в тренировке «Зенита»

Актёр Леон Кемстач, известный по роли Пальто в отечественном сериале «Слово пацана», и известный блогер SUBO (Субо) приняли участие в тренировке «Зенита», находящегося на сборах в Абу-Даби, а также сделали совместную фотографию с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Кемстач и Мамедов размялись вместе с футболистами, сыграли в теннисбол и приняли участие в серии квадратов. После завершения занятия блогер и актер приняли участие в товарищеском матче вместе с тренерским и медицинским штабами», — сказано на официальном сайте «Зенита».

Напомним, первый тренировочный сбор «Зенита» продлится до 28 января. В рамках этого сбора подопечные Семака провели товарищеский матч с самаркандским «Динамо», которое они обыграли со счётом (5:1), а также с южнокорейским клубом «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1).

27 января «Зениту» предстоит сыграть с «Уралом», а 28 января сине-бело-голубые встретятся с саудовским «Аль-Фатехом».

После завершения первой части сезона РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и на текущий момент занимает второе место.