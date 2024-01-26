«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм Хотспур»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Хёйбьерг, Бетанкур, Джонсон, Кулушевски, Вернер, Ришарлисон.

«Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родриго Эрнандес, Ковачич, Бернарду Силва, Фоден, Бобб, Альварес.

В текущем сезоне команды встречались в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 3:3. В составе лондонского клуба отличились Сон Хын Мин, Джовани Ло Чельсо и Деян Кулушевски. За «горожан» голами отметились Фил Фоден и Джек Грилиш, ещё один мяч в собственные ворота отправил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.