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«Называли меня Пальто». Актёр сериала «Слово пацана» Кемстач — о тренировке в «Зените»

«Называли меня Пальто». Актёр сериала «Слово пацана» Кемстач — о тренировке в «Зените»
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Актёр сериала «Слово пацана» Леон Кемстач поделился впечатлениями от тренировки в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Очень круто! Тренировки по-настоящему интенсивные, и очень классно, что все в команде ведут себя не как коллеги по работе, а как настоящие друзья — все играют, очень классная атмосфера! Не могу сказать, что я футболист, но максимально постарался что-то показать. А так атмосфера сама за себя говорит.

Были ли какие-нибудь шутки из-за сериала, что к ним приехала такая звезда? Они сами звёзды! Пару раз называли меня Пальто, несколько раз включали песни из сериала.

Я в своей жизни особо никогда не следил за футболом, но «Зенит» — в любом случае моя команда. Я несколько раз ездил на стадион с дядей — он большой фанат. Вместе с ним мы смотрели матчи. Если футбол, то «Зенит»!» — приводит слова Кемстача официальный сайт «Зенита».

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