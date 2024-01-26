В «Спартаке» высказали позицию по переносу матчей 21-го тура РПЛ

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение общего собрания Российской Премьер-Лиги о переносе матчей 21-го тура данного соревнования на 23-25 апреля в связи с тем, что в первоначальные даты указанного тура будут проводиться выборы президента страны.

«Правда ли, что мы хотели перенести дерби на 6 марта? Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет. Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Напомним, перенос игр 21-го тура РПЛ в связи с выборами президента России затронул московское дерби ЦСКА — «Спартак». Армейцы должны были сыграть с красно-белыми в середине марта, а встретятся в конце апреля.

После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России красно-белые набрали 30 очков и на текущий момент занимают пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.