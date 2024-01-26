Клопп может продолжить карьеру в «Барселоне» после ухода из «Ливерпуля»

Каталонская «Барселона» заинтересована в приглашении рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа на должность главного тренера команды. Об этом сообщает издание Sport.

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По сведениям источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонцы могут сделать предложение немецкому специалисту.

Отметим, что сейчас главным тренером «Барселоны» является Хави. Действующий контракт испанского специалиста с клубом из Каталонии рассчитан до июня 2025 года. Однако в последние дни в СМИ всё чаще обсуждаются слухи о возможном увольнении Хави из «Барселоны» из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.