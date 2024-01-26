Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп может продолжить карьеру в «Барселоне» после ухода из «Ливерпуля»

Клопп может продолжить карьеру в «Барселоне» после ухода из «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Каталонская «Барселона» заинтересована в приглашении рулевого «Ливерпуля» Юргена Клоппа на должность главного тренера команды. Об этом сообщает издание Sport.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

По сведениям источника, президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает о подписании Клоппа. В связи с этим каталонцы могут сделать предложение немецкому специалисту.

Отметим, что сейчас главным тренером «Барселоны» является Хави. Действующий контракт испанского специалиста с клубом из Каталонии рассчитан до июня 2025 года. Однако в последние дни в СМИ всё чаще обсуждаются слухи о возможном увольнении Хави из «Барселоны» из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, сегодня, 26 января, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.

Материалы по теме
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android