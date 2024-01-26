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Апелляционный комитет CAF отменил дисквалификацию тренера Марокко Реграги

Апелляционный комитет CAF отменил дисквалификацию тренера Марокко Реграги
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Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) отменил дисквалификацию главного тренера сборной Марокко Валида Реграги, которая была назначена после матча 2-го тура Кубка африканских наций с национальной командой ДР Конго (1:1). Об этом сообщил официальный сайт Королевской марокканской футбольной федерации.

«Апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола отменил наказание, которое Дисциплинарный комитет ранее вынес в отношении тренера Валида Реграги, включая финансовый штраф, после заслушивания аргументов Королевской марокканской федерации футбола», — написано в сообщении.

Напомним, в концовке игры произошла перепалка между Реграги и защитником сборной ДР Конго Шанселем Мбемба. После игры в подтрибунном помещении у конголезского защитника также возник конфликт с марокканским нападающим Юссефом Эн-Несири. Тренер Марокко был дисквалифицирован на четыре матча, два из которых условно, и оштрафован на $ 5 тыс.

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