Переход полузащитника «Америки» Фидальго в «Зенит» сорвался — La Verdad

Полузащитник мексиканской «Америки» Альваро Фидальго не перейдёт в петербургский «Зенит» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает издание La Verdad.

По сведениям источника, «Зенит» мог увеличить Фидальго зарплату в три раза. Кроме того, петербургский клуб был готов выплатить отступные за трансфер полузащитника. Однако переход Альваро в стан сине-бело-голубых сорвался. Его не удалось осуществить из-за сложностей оформления трансфера из североамериканского чемпионата.

Ранее издание Fox Sports опубликовало информацию о готовности петербургского «Зенита» заплатить € 9,2 млн за полузащитника «Америки» Альваро Фидальго. Сообщалось, что сам игрок был готов вернуться в Европу.

Напомним, в «Америку» испанец перебрался в июле 2021 года. Контракт Фидальго с клубом рассчитан до лета 2026 года.