Анюков: в каком состоянии находятся игроки «Зенита»? Ребятам тяжело

Бывший защитник, а ныне тренер петербургского «Зенита» Александр Анюков рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты сине-бело-голубых после начала зимних учебно-тренировочных сборов. По словам специалиста, игрокам тяжело.

«В каком состоянии находятся игроки? Нагрузки хорошие. Конечно, ребятам тяжело, но это сборы — для этого они и созданы, чтобы свои физические данные улучшить. Как условия в Абу-Даби? Условия — супер, всем здесь нравится. Третий сбор после Катара тоже пройдёт здесь, и все этим довольны», – приводит слова Анюкова официальный сайт команды.

Петербургский «Зенит» сумел набрать 36 очков за 18 туров Российской Премьер-Лиги. Сейчас сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. Лидером же является «Краснодар» – в активе «быков» 38 очков.

Ранее тренер петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался об адаптации новичков в команде.