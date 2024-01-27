«Айнтрахт» обыграл «Майнц» в 19-м туре чемпионата Германии благодаря голу Марио Гётце

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Закончился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Айнтрахт» и «Майнц». Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. В качестве главного судьи встречи выступил Феликс Цвайер. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 73-й минуте полузащитник Марио Гётце забил единственный гол в матче, принеся своей команде победу.

После 19 туров чемпионата Германии «Айнтрахт» набрал 31 очко и на текущий момент занимает шестое место. В свою очередь, после 18 игр в Бундеслиге «Майнц» заработал 11 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура чемпионата Германии. В той встрече они сыграли вничью со счётом 1:1.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. Матч первого круга между ними завершился со счётом 1:1. Во втором круге «Айнтрахт» разгромил «Майнц» со счётом 3:0.