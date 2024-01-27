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«Тоттенхэм» не нанёс ни одного удара в первом тайме домашнего матча впервые с 2020 года

«Тоттенхэм» не нанёс ни одного удара в первом тайме домашнего матча впервые с 2020 года
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В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Счёт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «Тоттенхэм» не нанёс ни одного удара по чужим воротам. Такое случилось в домашнем матче впервые с февраля 2020 года. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
2-й тайм
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер

Ранее подобное произошло в феврале 2020 года в матче английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Тогда «Тоттенхэм» в итоге одержал победу со счётом 2:0.

В текущем сезоне команды встречались в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 3:3. В составе лондонского клуба отличились Сон Хын Мин, Джовани Ло Чельсо и Деян Кулушевски. За «горожан» голами отметились Фил Фоден и Джек Грилиш, ещё один мяч в собственные ворота отправил нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

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