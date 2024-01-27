«Челси» и «Астон Виллу» ждёт переигровка после ничьей в 1/16 финала Кубка Англии
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26 января состоялся очередной матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу между лондонским «Челси» и «Астон Виллой» из Бирмингема. Он прошёл в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Игра завершилась ничейным результатом. Команды не смогли поразить ворота друг друга – 0:0.
Таким образом, «Челси» и «Астон Вилла» не сумели определить сильнейшего в противостоянии по итогам первого матча. Им будет назначена переигровка, дата которой будет известна позже.
Отметим, что «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии прошёл «Престон Норт Энд», разгромив соперника со счётом 4:0. Что касается «Астон Виллы», то она на предыдущей стадии турнира оказалась сильнее «Мидлсбро» – 1:0.
Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
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