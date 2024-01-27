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«Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии

«Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Победный гол на счету защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, который отличился после розыгрыша углового на 88-й минуте встречи.

В текущем сезоне команды встречались в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 3:3.

Ранее в 1/8 финала Кубка Англии уже вышел «Борнмут», который разгромил «Суонси Сити» со счётом 5:0. Остальные встречи 26 января завершились вничью.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Аке – 88'    
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