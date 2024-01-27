«Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии
Поделиться
Завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Победный гол на счету защитника «Манчестер Сити» Натана Аке, который отличился после розыгрыша углового на 88-й минуте встречи.
В текущем сезоне команды встречались в матче 14-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 3:3.
Ранее в 1/8 финала Кубка Англии уже вышел «Борнмут», который разгромил «Суонси Сити» со счётом 5:0. Остальные встречи 26 января завершились вничью.
Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Аке – 88'
Комментарии
- 27 января 2024
-
01:58
-
01:45
-
01:33
-
00:59
-
00:58
-
00:57
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:16
-
00:03
- 26 января 2024
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:40
-
23:38
-
23:24
-
23:22
-
23:19
-
23:08
-
23:06
-
22:53
-
22:46
-
22:40
-
22:31
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:08
-
22:02
-
21:58
-
21:56
-
21:46
-
21:39
-
21:33
Партнерский контент