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«Лион» дома проиграл «Ренну» в 19-м туре Лиги 1

«Лион» дома проиграл «Ренну» в 19-м туре Лиги 1
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26 января состоялся матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Лион» и «Ренн». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Групама». Стартовый свисток матча прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

«Ренн» уже в первом тайме создал себе задел в три забитых мяча. В составе гостей голами отметились Дезире Дуэ и Мартен Тенье, оформивший дубль. «Лион» забил дважды после перерыва усилиями Энрике Силвы и Александра Ляказетта. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы уйти от поражения в родных стенах.

«Ренн» одержал третью победу подряд в Лиге 1. «Лион» потерпел второе поражение подряд в турнире.

«Ренн» благодаря победе над «Лионом» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. За 19 туров подопечные Бруно Женезио набрали 25 очков. Что касается «Лиона», то он остался на 16-й строчке – в его активе 16 очков.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 3
Ренн
Ренн
0:1 Терье – 22'     0:2 Дуэ – 36'     0:3 Терье – 41'     1:3 Силва – 57'     2:3 Ляказетт – 78'    
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