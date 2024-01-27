«Лион» дома проиграл «Ренну» в 19-м туре Лиги 1

26 января состоялся матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Лион» и «Ренн». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Групама». Стартовый свисток матча прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
«Ренн» уже в первом тайме создал себе задел в три забитых мяча. В составе гостей голами отметились Дезире Дуэ и Мартен Тенье, оформивший дубль. «Лион» забил дважды после перерыва усилиями Энрике Силвы и Александра Ляказетта. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы уйти от поражения в родных стенах.
«Ренн» одержал третью победу подряд в Лиге 1. «Лион» потерпел второе поражение подряд в турнире.
«Ренн» благодаря победе над «Лионом» поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. За 19 туров подопечные Бруно Женезио набрали 25 очков. Что касается «Лиона», то он остался на 16-й строчке – в его активе 16 очков.
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