Бывший скаут «Барселоны» прокомментировал слухи об увольнении Хави

Бывший скаут «Барселоны» и ныне главный тренер сборной Ирака Хесус Касас считает несправедливым давление, оказываемое на Хави Эрнандеса.

«Я считаю, что с Хави обходятся несправедливо. Нужно учитывать финансовые трудности и огромное количество молодых игроков в составе. Мы должны быть терпеливы с такими ребятами, как Ламин Ямал, Фермин Лопес, Педри, Алехандро Бальде. Нужно верить в них, даже если придётся обходиться без трофеев на протяжении сезона-двух», – приводит слова Касаса BarcaTimes в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что нынешний главный тренер сине-гранатовых Хави, по многочисленным слухам, может быть уволен в связи с неудачными результатами в текущем сезоне.

Напомним, недавно команда вылетела из Кубка Испании, уступив «Атлетику» из Бильбао (4:2), а немного ранее проиграла мадридскому «Реалу» в финале Суперкубка Испании (4:1).

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Барселона» занимает третье место после 20 туров. Команда набрала 44 очка, отставая от лидирующего «Реала» на восемь баллов.

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