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Томас Тухель может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» — Bild

Томас Тухель может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» — Bild
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть английский клуб по окончании сезона-2023/2024.

Как сообщает Bild, заменить тен Хага в «МЮ» может наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель. Немецкий специалист заинтересован в возвращении в АПЛ, а также его привлекает возможность поработать на «Олд Траффорд».

Отмечается, что руководители «Баварии» рассматривают возможность увольнения Тухеля в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 32 очка после 21 игры. В следующем матче «МЮ» встретится с «Ньюпорт Каунти» в рамках Кубка Англии.

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