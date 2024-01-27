Томас Тухель может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» — Bild

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может покинуть английский клуб по окончании сезона-2023/2024.

Как сообщает Bild, заменить тен Хага в «МЮ» может наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель. Немецкий специалист заинтересован в возвращении в АПЛ, а также его привлекает возможность поработать на «Олд Траффорд».

Отмечается, что руководители «Баварии» рассматривают возможность увольнения Тухеля в конце сезона.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего сезона английской Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага набрала 32 очка после 21 игры. В следующем матче «МЮ» встретится с «Ньюпорт Каунти» в рамках Кубка Англии.

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема: