Гвардиола – об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: теперь я буду лучше спать!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал скорый уход наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа из английского клуба.

«Теперь я буду лучше спать! Каждый день перед матчем с «Ливерпулем» был кошмаром. Мы не можем говорить о своём времени здесь, убирая за скобки Юргена и «Ливерпуль». Это лучшее противостояние в моей жизни», — сказал Гвардиола во время флеш-интервью после матча с «Тоттенхэмом» (1:0).

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Юрген Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: