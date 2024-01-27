Игрок «Челси» Чуквуэмека рассказал о своей роли в команде Почеттино

Полузащитник «Челси» и молодёжной сборной Англии Карни Чуквуэмека поделился мыслями о роли, которую готов выполнять в команде Маурисио Почеттино.

«Челси» – это команда, за которую я болел с самого детства, и я сказал своему отцу Чарльзу: «Давай сделаем это!» Я решил, что перейду сюда, буду играть и окажу влияние, потому что я знаю, на что способен, и доверяю себе и людям, которые меня окружают.

Сейчас я наиболее эффективен в качестве «бокс-ту-бокса», где я могу управлять мячом. Играя «десятку», я могу подключаться к игре в штрафной. Я мощный, хороший дриблёр. Я не выключаюсь из игры, обладаю техникой и докажу, что принял правильное решение о переходе в «Челси». Почеттино дал мне почувствовать себя обновлённым игроком», – приводит слова Чуквуэмеки The Telegraph.

Напомним, Карни Чуквуэмека перешёл в «Челси» летом 2022 года за € 18 млн из «Астон Виллы». Transfermarkt оценивает форварда в € 15 млн. За всё время в «Челси» у игрока 20 матчей во всех турнирах и один забитый гол. Контракт 20-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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