Почеттино высказался о ничьей в матче с «Астон Виллой» в Кубке Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат в матче 1/16 Кубка Англии с «Астон Виллой» (0:0).

«Очень хорошая игра. Мы больше доминировали в начале матча. Потом, во второй половине, после 70-й минуты, мы стали терять силы, потому что играли три дня назад, и, конечно, была заметна большая разница с началом матча. Когда мы были полны энергии, мы были лучшей командой на поле.

Теперь нужно думать о переигровке, двигаться дальше и попытаться восстановить игроков к следующей игре. Я очень доволен игрой всей команды, мы играли хорошо, просто не хватило точности, реализации, хотя мы создавали моменты. А это матч с «Астон Виллой», которая фантастически показывает себя в Премьер-лиге», – приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, «Челси» и «Астон Вилла» не сумели определить сильнейшего в противостоянии по итогам первого матча. Им будет назначена переигровка, дата которой будет известна позже.

Отметим, что «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии прошёл «Престон Норт Энд», разгромив соперника со счётом 4:0. Что касается «Астон Виллы», то она на предыдущей стадии турнира оказалась сильнее «Мидлсбро» – 1:0.

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