Гвардиола: Клопп этого не признает, но он вернётся. Я знаю это

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на скорый уход наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа из английского клуба.

«Конечно, я желаю ему всего наилучшего. Юрген этого не признает, но он вернётся, я знаю это. Возможно, через 10 лет, но вернётся.

Футболу нужны личности и тренеры, как он. Надеюсь, в следующем году мы сможем вместе поужинать», — сказал Гвардиола во время флеш-интервью после матча с «Тоттенхэмом» (1:0).

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: