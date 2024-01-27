Гвардиола: уход Клоппа? Я в порядке, хочу поработать ещё один год

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём будущем на фоне информации о скором уходе наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа из английского клуба.

«Я в порядке, спасибо. Хочу поработать ещё один год. Хотя, возможно, я также могу продлить контракт», — сказал Гвардиола во время флеш-интервью после матча с «Тоттенхэмом» (1:0).

Напомним, 26 января стало известно, что Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: