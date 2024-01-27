Аллегри прокомментировал возможный трансфер Мойзе Кина в «Атлетико»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Мойзе Кина.

«Кин возвращается к тренировкам с «Ювентусом». Сейчас он наш игрок, а дальше будет видно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», – приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее в СМИ сообщалось, что 23-летний игрок вот-вот должен перебраться в мадридский «Атлетико» на правах аренды до конца сезона за € 460 тыс. Однако сделка может не состояться из-за сорвавшегося трансфера Анхеля Корреа в саудовский «Аль-Иттихад».

Кин находился в системе «Ювентуса» с 2010 по 2019 год, после чего перешёл в «Эвертон». В текущем сезоне форвард провёл за туринцев 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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