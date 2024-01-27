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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о вылете своей команды из Кубка Англии

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о вылете своей команды из Кубка Англии
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Англии от «Манчестер Сити».

«Тяжёлая игра против топ-команды. Мы много трудились, чтобы оставаться в игре, и пропустили такой поздний гол… Но соперник был лучше.

«Манчестер Сити» заставляет вас страдать порой, поэтому нам пришлось усердно работать, и по большей части мы хорошо защищались сегодня. Это было слишком тяжёлое испытание для нас. Продолжим двигаться вперёд, как делали до этого. Сегодня для нас ничего не изменилось», — приводит слова Постекоглу BBC.

Напомним, завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

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