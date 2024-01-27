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Мартинес – о новой роли в «Астон Вилле»: мне не очень нравится быть пасующим вратарём

Мартинес – о новой роли в «Астон Вилле»: мне не очень нравится быть пасующим вратарём
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Аргентинской голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал свою новую роль в команде Унаи Эмери после матча с «Челси» в 1/16 Кубка Англии (0:0).

«Мне не очень нравится роль пасующего вратаря, но я работаю над этим. Я очень силён, когда мы низко обороняемся и мяч попадает в штрафную. Я чувствую себя очень сильным. Я адаптируюсь к этому стилю. У меня были тренировки, где я работал с мячом сзади и решал, когда идти вперёд и совершать продвигающие передачи, но это что-то новое для меня. В моей национальной сборной и на протяжении всей моей карьеры я играл в командах с низкой линией обороны. Сейчас я успешно адаптируюсь к игре Эмери», – приводит слова Мартинеса BBC.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 22:45 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем

Напомним, «Челси» и «Астон Вилла» не сумели определить сильнейшего в противостоянии по итогам первого матча. Им будет назначена переигровка, дата которой будет известна позже.

Отметим, что «Челси» в 1/32 финала Кубка Англии прошёл «Престон Норт Энд», разгромив соперника со счётом 4:0. Что касается «Астон Виллы», то она на предыдущей стадии турнира оказалась сильнее «Мидлсбро» – 1:0.

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