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Хави рассказал, в чём заключается историческая ошибка «Барселоны»

Хави рассказал, в чём заключается историческая ошибка «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об исторической ошибке каталонского клуба.

«Мы в этом клубе привыкли начинать ценить людей лишь после их ухода. Эрнесто Вальверде, Рональд Куман, Жорди Альба, Серхио Бускетс – их разносили, когда они были здесь, а теперь их труд ценят. Давайте ценить то, что имеем. Я работаю в лучшем клубе мира, я здесь счастлив. Историческая ошибка «Барселоны» в том, что здесь всё начинает обретает ценность тогда, когда уже поздно», – приводит слова Хави Sport.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, 24 января сине-гранатовые проиграли «Атлетику» из Бильбао (4:2) в 1/4 финала Кубка Испании и вылетели из этого турнира. Ранее, 14 января, в финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 4:1. На текущий момент каталонский клуб претендует на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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