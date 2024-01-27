Тренер «Лас-Пальмаса» прокомментировал отсутствие Беллингема в матче 21 тура Ла Лиги

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента поделился мнением о том, что мадридский «Реал» не будет жаловаться на отсутствие Джуда Беллингема.

«Если мы скажем, что без Беллингема у нас больше шансов на победу, мы бы солгали. В первом матче он тоже не играл, и «Реал» даже дал отдых некоторым игрокам, но мы не смогли выиграть матч. Если у «сливочных» что-то и есть, так это то, что они ни в коем случае не извиняются за то, что их лидеры не играют в таких матчах. У них нет проблемы в том, чтобы один игрок вышел вместо другого.

Конечно, выход Беллингема был бы дополнительным стимулом для болельщиков. Все хотят увидеть лучших игроков, и именно поэтому это зрелище, на которое все рассчитывают. Но, раз уж Беллингема не будет, мы постараемся воспользоваться тем фактом, что у «Реала» будет отсутствовать лучший бомбардир нынешнего сезона», – приводит слова Пимьенты Estadio Deportio.

Отметим, что в рамках 21 тура Ла Лиги мадридский «Реал» в гостях встретится с «Лас-Пальмасом». Матч состоится 27 января в 18:15 по мск.

На данный момент, «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, имея в своём активе после 20 матчей 51 очко. «Лас-Пальмас» же занимает восьмую позицию, набрав 31 балл.

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