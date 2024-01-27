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Игрок «Монако» Александр Головин включён в заявку на матч Лиги 1 с «Марселем»

Игрок «Монако» Александр Головин включён в заявку на матч Лиги 1 с «Марселем»
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Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин указан в заявке на грядущий матч монегасков во французской Лиге 1 с «Марселем», который состоится сегодня, 27 января.

Игра 19-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем» начнётся в 23:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе. Главным арбитром встречи будет Вилли Делажо, а помогать ему будут Филипп Жанн и Жюльен Об.

В нынешнем сезоне Головин провёл за «Монако» 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 18 туров нынешнего сезона Лиги 1 «Монако» набрал 33 очка и на текущий момент занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр в чемпионате Франции «Марсель» заработал 28 очков и расположился на седьмой строчке.

Франция - Лига 1 . 19-й тур
27 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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