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Гвардиола отреагировал на выход «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии

Гвардиола отреагировал на выход «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче Кубка Англии с лондонским «Тоттенхэмом».

«Я очень доволен тем, как мы играли. Сегодня мы выступили очень классно. Я был всем доволен с 1-й и до 95-й минуты. Мы пытаемся защитить титул, в гостях у «Тоттенхэма» играть очень сложно.

«Сити» много создаёт в каждой игре и проявляет смелость с мячом и без него, поэтому я очень доволен. Гол Аке? Он очень быстр при наших стандартах в атаке. Это один из его лучших навыков», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, завершился матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Манчестер Сити» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Кубок Англии . 1/16 финала
26 января 2024, пятница. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Аке – 88'    
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