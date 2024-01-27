«Манчестер Сити» рассматривает Постекоглу в качестве потенциальной замены Гвардиоле

«Манчестер Сити» рассматривает кандидатуру главного тренера «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу, как потенциальную замену Хосепу Гвардиоле, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в клубе отмечают схожесть философии и стиля 58-летнего австралийского специалиста с Гвардиолой. И если испанец решит покинуть «Манчестер» по окончанию контракта в 2025 году, то Постекоглу будет первым в списке приемников.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне под его руководством лондонский клуб после 21 тура занимает пятое место с 40 очками. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года.

За свою карьеру Постекоглу работал также в «Мельбурне», «Селтике» и сборной Австралии.