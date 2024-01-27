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«Продолжить победную серию было бы замечательно». Стефано Пиоли — об игре с «Болоньей»

«Продолжить победную серию было бы замечательно». Стефано Пиоли — об игре с «Болоньей»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Болоньей» в 22-м туре чемпионата Италии.

Италия - Серия А . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Болонья
Болонья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это тяжёлая игра, «Болонья» играет в хороший футбол и доставляет проблемы всем крупным командам лиги. Это цельная команда; они могут не только владеть мячом, но и играть долго; нам также нужно помнить об их нападающих.

Победа для продолжения нашей положительной победной серии была бы значительной и очень важной. Зиркзее молод, я следил за ним в прошлом, и вы могли видеть, что тогда у него был потенциал. Сейчас он полноценный игрок; он обладает отличными техническими навыками и является центром внимания их команды. В обороне нам придётся внимательно следить за ним», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

Встреча между командами состоится сегодня, 27 января, на стадионе «Сан-Сиро» в 22:45 мск. Победная серия «Милана» составляет четыре матча.

После 21 тура «Милан» занимает третье место в Серии А с 45 очками. Лидирует в чемпионате «Ювентус» (52 очка).

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