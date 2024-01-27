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Массимилиано Аллегри высказался о чемпионской гонке с «Интером» и «Миланом»

Массимилиано Аллегри высказался о чемпионской гонке с «Интером» и «Миланом»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о чемпионской гонке в чемпионате Италии.

«После матча «Интер» — «Ювентус» впереди ещё много игр, и давайте не будем забывать «Милан», который набрал больше очков, чем в прошлом году, преодолел сложный период и может вернуться в чемпионскую гонку. Важно сохранять равновесие, держать высокую планку и стараться обеспечить преемственность.

Концепция «невозможного гола», о которой я упоминал ранее, не имеет отношения к скудетто, это психологическое состояние, которое вы должны иметь в своей голове: вы должны делать всё возможное и думать, что нет ничего невозможного», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

После 21 тура «Ювентус» лидирует в Серии А с 52 очками. Второе место занимает «Интер» (51 очко). Замыкает тройку «Милан» (44 очка).

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