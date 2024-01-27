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«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела у «Зенита» и переубедить Семака

«Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела у «Зенита» и переубедить Семака
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Руководство бразильского «Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по возможному трансферу полузащитника Вендела, сообщает журналист Хулио Мигель Нету в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

По данным источника, бразильский хавбек может перейти в «Ботафого» на правах аренды на один год с опцией обязательного выкупа по фиксированной стоимости, однако стороны не могут прийти к соглашению о её размере. Сообщается, что руководство клуба из Рио-де-Жанейро пытается снизить эту сумму, а также переубедить главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который пока выступает против ухода Вендела. По информации источника, сам футболист и его окружение позитивно относятся к возможности перехода в «Ботафого», при этом предполагается, что зарплату игрока во время аренды будет полностью выплачивать бразильский клуб.

В текущем сезоне Вендел провёл в составе «Зенита» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Бразильский хавбек выступает за сине-бело-голубых с октября 2020 года, его текущий контракт действует до конца июня 2027 года.

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Источник: Семак давал согласие на уход Вендела из «Зенита» в 2023 году, но теперь против
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