Голкипер «Челси» — после 0:0 с «Астон Виллой» в Кубке Англии: игра была похожа на матч АПЛ

Голкипер «Челси» Джордже Петрович прокомментировал ничейный результат без пропущенных мячей в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии с «Астон Виллой» (0:0).

«Думаю, вратари сегодня сыграли хорошо. Мартинес сделал несколько неплохих сейвов. Во втором тайме я тоже совершил хороший сейв, но я просто делал свою работу. Было несколько ситуаций, когда, возможно, мы могли сыграть лучше, но в конце концов мы приняли несколько хороших решений. Думаю, 0:0 — справедливый результат, и игра была похожа на матч Премьер-лиги. Мы увидим в переигровке, кто лучше, и, надеюсь, мы обыграем их и сыграем в следующем раунде Кубка Англии», — приводит слова Петровича официальный сайт «Челси».

Лондонский «Челси» сыграл домашнюю нулевую ничью с «Астон Виллой» в рамках 1/16 финала Кубка Англии, обладатель путёвки в 1/8 финала будет выявлен в переигровке в Бирмингеме. «Синие» нанесли по воротам гостей 10 ударов (4 в створ), «Астон Вилла» — 13 ударов (5 в створ).