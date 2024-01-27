Клопп может возглавить «Барселону», сумасшедшее достижение Дончича. Главное к утру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который объявил о своём уходе из клуба, может продолжить карьеру в «Барселоне», разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич побил личный рекорд по очкам в матче регулярного чемпионата НБА (73), «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм (1:0) в 1/16 финала Кубка Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Клопп может продолжить карьеру в «Барселоне» после ухода из «Ливерпуля».
- Лука Дончич побил личный рекорд по очкам в матче регулярного чемпионата НБА.
- «Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии.
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