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27 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Клопп может возглавить «Барселону», сумасшедшее достижение Дончича. Главное к утру
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который объявил о своём уходе из клуба, может продолжить карьеру в «Барселоне», разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич побил личный рекорд по очкам в матче регулярного чемпионата НБА (73), «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм (1:0) в 1/16 финала Кубка Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Клопп может продолжить карьеру в «Барселоне» после ухода из «Ливерпуля».
  2. Лука Дончич побил личный рекорд по очкам в матче регулярного чемпионата НБА.
  3. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Тоттенхэма» в 1/16 финала Кубка Англии.
  4. «Ботафого» пытается снизить сумму выкупа Вендела у «Зенита» и переубедить Семака.
  5. 35 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом». У Малкина гол.
  6. В скором времени Зинедин Зидан может возглавить «Марсель» — Sport.es.
  7. Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января — Бреннан.
  8. «Зенит» интересуется голкипером сборной Мали.
  9. «Челси» и «Астон Виллу» ждёт переигровка после ничьей в 1/16 финала Кубка Англии.
  10. Томас Тухель может сменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед» — Bild.
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