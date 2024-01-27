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Экс-игрок «Атлетико» Вилья: Мората подвергался несправедливой критике

Экс-игрок «Атлетико» Вилья: Мората подвергался несправедливой критике
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Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Давид Вилья поделился мнением о нынешнем форварде «матрасников» Альваро Морате.

«Я очень рад за него, потому что Мората — отличный парень, я знаю его лично. Он зрелищный футболист. Не люблю вступать в полемику, но думаю, что зачастую его критиковали несправедливо или чрезмерно много. Вот почему я очень рад за него и за сезон, который он проводит. Надеюсь, он сможет продолжить эту хорошую серию и забить ещё много голов за «Атлетико» и сборную», — приводит слова Вильи AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Мората принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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