Радимов оценил игру бразильских новичков «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре бразильских новичков команды Педро и Артура Гимарайнса.

«Для 17-летнего пацана Педро очень здорово с мячом работает. Я бы обратил внимание, насколько у него поставлен удар. В первом матче на сборе он забил с правой ноги, во втором — с левой. Замечательно работает с мячом. Артур очень понравился, видно, что голеностоп работает очень хорошо», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Педро отметился двумя забитыми мячами в двух матчах «Зенита» на зимних сборах. На счету Артура Гимарайнса одна результативная передача в этих двух встречах. В обеих играх петербуржцы выигрывали со счётом 5:1.