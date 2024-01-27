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Радимов оценил игру бразильских новичков «Зенита»

Радимов оценил игру бразильских новичков «Зенита»
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре бразильских новичков команды Педро и Артура Гимарайнса.

«Для 17-летнего пацана Педро очень здорово с мячом работает. Я бы обратил внимание, насколько у него поставлен удар. В первом матче на сборе он забил с правой ноги, во втором — с левой. Замечательно работает с мячом. Артур очень понравился, видно, что голеностоп работает очень хорошо», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Педро отметился двумя забитыми мячами в двух матчах «Зенита» на зимних сборах. На счету Артура Гимарайнса одна результативная передача в этих двух встречах. В обеих играх петербуржцы выигрывали со счётом 5:1.

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