Алжирская федерация футбола сделает новое предложение Зинедину Зидану

Алжирская федерация футбола (FAF) намерена сделать новое предложение бывшему тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану возглавить сборную Алжира, несмотря на то что ранее он уже отказался от этой должности. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, FAF существенно улучшит своё предложение для французского специалиста благодаря помощи спонсоров. Также подчёркивается, что окружение Зидана выступает за то, чтобы он внимательно изучил это предложение.

Напомним, ранее, 24 января, президент Алжирской федерации футбола Валид Сади объявил об увольнении Джамеля Бельмади с поста главного тренера сборной Алжира в связи с её неудачным выступлением на Кубке африканских наций, проходящем в эти дни.