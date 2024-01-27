Санкт-петербургский «Зенит» почтил память 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
«Друзья, сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.
По итогам прошедшей части сезона «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 18 проведённых матчей.
Сегодня, 27 января, петербуржцы встретятся с екатеринбургским «Уралом» в рамках товарищеского матча. Игра пройдёт на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Время начала встречи — 17:00 мск.
- 27 января 2024
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