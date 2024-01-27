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«Зенит» почтил память 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда

«Зенит» почтил память 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда
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Санкт-петербургский «Зенит» почтил память 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Друзья, сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

По итогам прошедшей части сезона «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков после 18 проведённых матчей.

Сегодня, 27 января, петербуржцы встретятся с екатеринбургским «Уралом» в рамках товарищеского матча. Игра пройдёт на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Время начала встречи — 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
27 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Урал
Екатеринбург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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