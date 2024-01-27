«Его агент почуял запах денег». Президент «Наполи» — о переходе Зелиньского в «Интер»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о том, что по окончании нынешнего сезона 29-летний полузащитник неаполитанского клуба Пётр Зелиньски присоединится к «Интеру». Однако на текущий момент об этом не было объявлено официально.

«Пётр — прекрасный парень и очень хороший игрок. Если он захочет остаться с нами, мы примем его с распростёртыми объятиями. Но если он захочет уйти, то это потому что у него есть агент, который почуял запах денег и уже представляет, как будет макать вкусное печенье в латте. Именно он убедил парня и его семью покинуть «Наполи». Я могу сказать одно: я плачу Зелиньски более высокую зарплату, чем он будет получать в «Интере», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, ранее игрок сборной Польши отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. Сообщалось, что неаполитанцы предложил Зелиньскому зарплату в размере € 5 млн («Интер», в свою очередь, готов платить хавбеку только € 4,5 млн за сезон). Несмотря на это, поляк своё решение не изменил.