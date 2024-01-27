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«Зенит» представил игровую форму в честь 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда

«Зенит» представил игровую форму в честь 80-летия со дня снятия блокады Ленинграда
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Санкт-петербургский «Зенит» представил игровую форму, выполненную в цветах блокадной ленты. Сегодня, 27 января, отмечается 80-летняя годовщина со дня снятия блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Фото: ФК «Зенит»

«Символом торжества жизни над смертью стала оливково-зелёная лента, с 1943 года являвшаяся частью медали «За оборону Ленинграда» — главной награды героев, внёсших свой вклад в освобождение города от блокады.

Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты её цвета: оливковый символизирует победу, зелёный — жизнь», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

Также отмечается, что игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров. Таким образом они отдают дань памяти защитникам Ленинграда.

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