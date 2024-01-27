«Я хотел бы оказаться в такой ситуации». Пиоли — об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос, можно ли потерять энергию и почувствовать необходимость уйти из клуба в условиях, когда на специалиста не оказывается дополнительное давление. Этот вопрос был задан в контексте решения немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«Трудно сказать, но я хотел бы оказаться в такой ситуации (улыбается). Провести в клубе девять, 10 или 11 лет и обладать возможностью сказать: «Возможно, пришло время сменить обстановку», — это достижение.

Клопп проработал девять лет, Гвардиола близок к этому, сэр Алекс Фергюсон отработал ещё больше. Каждый из нас должен жить, прислушиваясь к своим собственным ощущениям, а затем принимать решение, основываясь на них», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В последнее время Пиоли сталкивается с критикой из-за качества игры миланской команды. Также в СМИ появлялась информация о возможной отставке итальянского специалиста.

Напомним, Клопп объявил о своём решении покинуть «Ливерпуль» вчера, 26 января. Немецкий специалист возглавляет мерсисайдцев с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).