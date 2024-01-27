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Шалимов — о трансфере Ахметова в «Зенит»: игрок ротации одной команды переходит в другую

Шалимов — о трансфере Ахметова в «Зенит»: игрок ротации одной команды переходит в другую
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Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из стана «быков» в санкт-петербургский «Зенит».

«Отчасти раздутая история, а по факту получается, что игрок ротации одной команды переходит в другую, где тоже, вероятнее всего, будет игроком ротации. Мне сложно представить, как Ахметов мог играть «десятку» в «Краснодаре», где есть Сперцян.

У «Зенита» большой опыт приглашения футболистов-россиян, но за несколько последних лет в центре поля место в основном составе имел только Кузяев, а в обороне — Караваев, остальные сидели по большей части на скамейке. История простая для игрока — если будет играть, хорошо, а если не будет — будет зарабатывать, что тоже неплохо», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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