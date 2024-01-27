«Пари НН» отпустит Ботнаря в «Торпедо» за 1 млн рублей

22-летний голкипер «Пари НН» Виталий Ботнарь проведёт вторую часть сезона-2023/24 в московском «Торпедо». Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Нижегородский клуб готов отпустить вратаря за чисто символическую для РПЛ сумму в 1 млн рублей.

Именно из «Торпедо» воспитанник «Локомотива» летом 2023 года перешёл в «Пари НН», но выиграть конкуренцию у опытного Нигматуллина и более молодого Кукушкина не сумел. За год в команде Ботнарь провёл четыре матча в Кубке России и ни одного — в РПЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне вратарь принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он пропустил десять мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.